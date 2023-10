Detingut un home de 53 anys per agredir la parella

Actualitzada 11/10/2023 a les 14:53

La policia ha detingut en el transcurs d'aquesta setmana a un home de 53 anys per agredir a la seva parella. La dona va requerir als agents al seu domicili quan el marit l'hauria agredit. L'home va ser arrestat per presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral per violència de gènere.D'altra banda, un jove de 21 anys va ser arrestat al Pas de la Casa per identificar-se amb una identitat diferent de la que va donar en un control anterior el 2020. El jove ha estat detingut per presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.També al Pas de la Casa la policia va detenir un home de 36 anys per incomplir una ordre d'expulsió.