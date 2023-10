Delegació andorrana al debat sobre Orient Mitjà del Consell d'Europa

Actualitzada 11/10/2023 a les 12:03

La sessió plenària de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE) que se celebra fins aquest divendres a Estrasburg ha acordat establir tres debats d'urgència i dos debats d'actualitat quant a la situació a l'Orient Mitjà i Ucraïna.Els quaranta-sis estats membres de l'APCE tractaran l'escalada de violència a l'Orient Mitjà després del recent atac de Hamàs contra Israel; la desescalada; garantir una pau justa a Ucraïna i una seguretat duradora a Europa; la situació humanitària a l'Alt Karabaj i sol·licitar l'alliberament immediat d'Osman Kavala.Osman Kavala ha rebut el Premi dels Drets Humans Václav Havel pel seu activisme i defensa dels drets humans a Turquia des de principis dels anys 90. Kavala va ser detingut l'octubre de 2017 i tot i que el Tribunal Europeu dels Drets Humans va considerar la detenció contrària a la Convenció Europa dels Drets Humans i demanava el seu alliberament immediat, Kavala continua detingut i va ser condemnat a cadena perpètua el 2022.Durant la sessió també es tractaran temes d'actualitat com l'impacte de la covid-19, la salut mental, el programari Pegasus i la vigilància encoberta dels estats.La delegació del Consell General en aquesta sessió de l’APCE està encapçalada per Berna Coma i integrada per Susanna Vela i Salomó Benchluch Ayach.