Corts reitera una condemna de 9 anys de presó per les agressions sexuals a la filla

El Tribunal de Corts ha dictat exactament la mateixa pena de presó per a un progenitor jutjat en dos ocasions per un delicte major continuat d'abusos sexuals i per una temptativa de violació a la filla menor, que quan van ocórrer les primeres agressions tenia menys de 14 anys. La vista oral es va repetir després que el Constitucional va acceptar el recurs d'empara formulat per la defensa de l'home al·legant una vulneració de drets a un procés degut, a la defensa i a la presumpció d'innocència arran d'un comentari que el president de la sala va fer en el decurs del primer judici. L'Alt Tribunal va ordenar la repetició de la vista i ara el tribunal ordinari ha dictat exactament la mateixa pena: 9 anys de presó i la prohibició d'entrar en contacte amb la víctima durant 12 anys. L'home va estar ingressat en presó preventiva arran de la detenció però actualment es troba en llibertat.En la mateixa causa ha estat jutjada i condemnada la mare de la menor per ser coneixedora dels fets i no haver fet res per evitar-los. Va ser l'alerta de la menor a l'escola el que va desencadenar la intervenció de les autoritats. També com en la primera sentència, la dona ha estat condemnada a cinc anys de presó condicional. Els dos hauran d'indemnitzar la víctima amb 8.000 euros.