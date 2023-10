Conveni de la Cambra amb Tolosa per fer peritatges

Actualitzada 11/10/2023 a les 16:44

La Cambra de Comerç ha signat un acord de col·laboració amb la Compagnie des experts de justice près la Cour d’appel de Toulouse per realitzar avaluacions i peritatges per part dels experts membres d'aquesta associació a demanda del Centre de Resolució de Conflictes Empresarials (CRCE). El conveni permet establir mecanismes de cooperació per afavorir la resolució de conflictes empresarials i altres qüestions de l'àmbit professional, indica l'entitat.El conveni ha estat signat pel president de la Cambra, Josep Maria Mas, i el president de l'entitat de Tolosa, Yves Baduel, i fixa una llista d'experts que podran emetre dictàmens pericials quan es sol·liciti des del CRCE per a qualsevol persona física o jurídica amb seu a Andorra. L'acord entra en vigor ja i es mantindrà fins al 31 de desembre amb la possibilitat de pròrroga automàtica per períodes de sis anys.