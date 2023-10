Concurs per dissenyar un sistema de transport per cable o per tramvia

Actualitzada 11/10/2023 a les 19:03

El consell de ministres ha aprovat avui la licitació de l'avantprojecte d'un sistema de transport urbà segregat de viatgers que es basa en l'estudi que es va fer la legislatura passada i que segons ha exposat David Forné ha de permetre disposar d'un pla sectorial amb garantia urbanística d'execució. El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat ha precisat que es tracta de dissenyar les dimensions, els recorreguts i les reserves d'espai que s'haurien de fer per executar el projecte amb un traçat des de Sant Julià fins a Escaldes i la previsió de les connexions amb la vall d'Orient i la vall del Nord, a més de la possibilitat d'una línia fins a la Seu d'Urgell. A més, haurà d'identificar els llocs on s'han de fer els aparcaments intermodals perquè els turistes i els ciutadans de les diferents parròquies puguin deixar els vehicles per agafar el transport segregat, ha comentat Forné, incidint que els terrenys que quedin afectats per aquest pla seran comunals.El termini per elaborar el projecte és de 12 mesos inicials en els quals l'equip que guanyi el concurs ha de presentar el tipus de transport segregat, per cable o tramvia amb els estudis corresponents. La reflexió del Govern portarà a les següents dues fases, de sis mesos més, en els quals l'empresa ha de proposar de forma definitiva com executar aquest transport per minimitzar el nombre de vehicles a la carretera i redactar el Pla sectorial d'infraestructures del transport públic segregat, ha ressaltat Forné. I ha afegit que llavors serà aquest Govern o el de la propera legislatura qui decideixi en funció de la disponibilitat pressupostària quan es tira endavant el projecte. El secretari d'Estat ha recalcat que el que "és important és garantir urbanísticament la millor solució, perquè no s'ha fet mai" i després es decidirà quan es posa en marxa aquest servei.David Forné ha manifestat que les inversions necessàries per implementar aquest transport segregat podrien provenir del Banc Europeu d'Inversions "que en les seves visites han mostrat interès per finançar projectes d'energia i de transport". El pressupost fixat per Govern per a l'avantprojecte és d'uns 300.000 euros, dels quals 120.000 corresponen als comptes del 2024.El secretari d'Estat ha apuntat que s'ha de preveure la connectivitat de la línia central amb les altres valls però per exemple en el cas de la Massana i Ordino ha argumentat que no caldria transport per cable perquè els problemes de mobilitat són al matí i a la tarda i llavors es podria fer la connexió mantenint els sistema actual de línies de bus, que podrien ser elèctrics. I ha agregat que s'ha de preveure una possible connexió amb l'exterior per l'arribada del ferrocarril "perquè ara no hi ha res però s'està parlant del tema".