Campanya conjunta de vacunació de la grip i la covid-19 el 20 d'octubre

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern Guillem Casal ha comparegut en roda de premsa posterior al Consell de Ministres per anunciar que la campanya de vacunació de la grip i de la covid-19 per a persones majors de seixanta d'anys s'iniciarà el 20 d'octubre. Aquesta tardor la vacunació contra la grip estacional i de la covid-19 es duran a terme conjuntament. La campanya està adreçada per a persones més grans de seixanta anys i també als menors amb condicions de risc. Enguany també s'amplia la franja d'edat en la qual es recomana la vacunació anual contra la grip per recomanacions de l'OMS i d'altres organismes internacionals. La campanya de vacunació s'iniciarà el 20 d'octubre fins i durarà fins al desembre, per poder rebre la vacuna s'haurà de demanar cita prèvia als Centres d'Atenció Primària a partir del pròxim dilluns 16 d'octubre. Els menors de 60 anys amb factors de risc caldrà que presentin la recepta del metge d'atenció primària.De la mateixa manera, la campanya també preveu la vacunació de les persones que poden transmetre les malalties als individus d'alt risc com els treballadors de centres sociosanitaris i sanitaris, treballadors de serveis comunitaris essencials, interns i treballadors del centre penitenciaris.Pel que fa a la vacunació contra la covid-19 es recomana la vacunació independentment del nombre de dosis que s'hagin rebut prèviament i incloent-hi aquelles persones que no han rebut cap mena de vacuna. Es tracta d'una vacunació d'una sola dosi i cal mantenir un interval mínim de tres mesos des de la darrera dosi o des de la darrera infecció. La campanya també preveu la vacunació de les persones que poden transmetre les malalties als individus d'alt risc com els treballadors de centres sociosanitaris i sanitaris, treballadors de serveis comunitaris essencials, interns i treballadors del centre penitenciaris.Casal en roda de premsa ha anunciat que "les infeccions per grip no es comptabilitzen i pel que fa als de la covid-19 ja no es comptabilitzen". El que si ha anunciat el portaveu del Govern és que "no hi ha cap cas de covid en cap centre hospitalari, tot i que no significa que no hi hagi casos de covid-19 al Principat".