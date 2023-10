Actualitzada 11/10/2023 a les 10:26

⚠️ Si ets usuari d’@AirEuropa i tens un perfil amb targetes de crèdit vinculades, verifica la teva bústia de correu. Si has rebut una comunicació de la companyia, segueix les seves instruccions.

Han patit un ciberatac.@anc_ad @AndorraDPA pic.twitter.com/g8RqFzvYrN — Policia Andorra (@andorra_policia) October 11, 2023

L'aerolínia espanyola Air Europa va patir ahir un ciberatac que pot afectar els clients que haguessin fet pagaments al seu web. La policia ha fet pública una alerta a les xarxes socials per informar els usuaris de la companyia que hagin rebut un missatge que han de fer cas de les instruccions per evitar riscos per la filtració de dades sensibles.El cos de policia indica que qui sigui client d'Air Europa i tingui "un perfil de targetes de crèdit vinculades" ha de verificar la bústia de correu i "si has rebut una comunicació de la companyia, segueix les seves instruccions".