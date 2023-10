Rascagneres no es presenta a la reelecció per motius personals

L’actual cònsol major, Laura Mas, i el conseller Xavier Benedicte Fernàndez seran els caps de llista de la candidatura d’Units per al Progrés-Demòcrates a Encamp per a les eleccions comunals del desembre. La cònsol major opta a la reelecció, però no ho farà el cònsol menor, Jean-Michel Rascagneres, que no es presenta als comicis per motius personals i professionals. Mas anirà acompanyada al capdavant de la llista de Fernàndez, que és membre de l’actual equip comunal com a conseller d’Aparcaments i Via Pública, i també forma part de la comissió d’Esports, Infància i Joventut, i de la de delimitació de terrenys