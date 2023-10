Visibilitzar la salut mental

Actualitzada 10/10/2023 a les 11:42

Carlos Mur, metge psiquiatre i cap de servei de Salut Mental ha obert aquest matí l'acte del dia mundial de la salut mental amb la ponència inaugural "Estratègies presents per a la prevenció del suïcidi". Mur ha començat donant la dada de 800.000 suïcidis a l'any en tot el món. També ha parlat de la poca importància que si li dona en molts àmbits al suicidi, i del canvi que s'ha de fer en aquest sentit per ajudar a totes les persones que necessiten ajuda psicològica.El psiquatre ha manifestat que "s'ha d'entendre la conducta del suicidi com un continu, no és un aspecte que se sol donar d'un dia per l'altre, és un procés, primer tens la ideació suïcida i finalment després de tot un procés d'auto ferides i depressió t'acabes matant".