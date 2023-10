Una andorrana pendent de tornar d'Israel

Actualitzada 10/10/2023 a les 17:55

Una jove andorrana està a Israel pendent de tornar al Principat arran del conflicte armat que s'ha produït per l'atac dissabte dels terrorites de Hamas. La jove està residint i treballant a Israel i no es troba en zona de conflicte, segons ha informat el Govern.L'executiu ha indicat que només té constància de la presència d'aquesta nacional del país a Israel i que va ser ella mateixa qui es va posar en contacte amb el ministeri d'Afers Exteriors a través del telèfon d'emergències consolars. La previsió és que retorni al Principat en vol regular la setmana vinent des d'Israel, que va decretar l'estat de guerra arran dels atacs massius dels terroristes provinents de la franja de Gaza que han costat la vida a centenars de persones en els dos territoris. El Govern va fer gestions amb les autoritats espanyoles perquè la tinguessin en compte al moment de fer el repatriament de ciutadans d'Espanya, tot i que finalment no caldrà aquesta via i la jove ha trobat els mitjans per sortir del país jueu. Espanya ha enviat dos avions militars per facilitar el retorn d'uns 500 nacionals.