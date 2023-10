Treball ha obert cinc expedients sancionadors aquest any

Actualitzada 10/10/2023 a les 18:28

El Consell General ha fet públic avui la resposta de Govern entorn de les preguntes relatives a l'activitat del Servei d'Inspecció de Treball formulades per la presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar el passat 20 de juliol.El Govern explica que des de l'inici del 2023 fins al 22 de setembre del mateix any s'han obert cinc expedients sancionadors a tres empreses, relatius a treballadors amb autorització d'immigració temporal per a treballadors d'empreses estrangeres. Les sancions recollides són per infraccions en relacions laborals, de la seguretat i la salut en el treball i del Regalment que regula els serveis de salut laboral.L'Executiu declara que dels expedients oberts, tres es troben en fase de notificació de la resolució, un en fase de redacció de la proposta de resolució i un en fase de notificació del plec de càrrecs. També hi ha dues instruccions que es troben en fase d'informació reservada. En total l'import de les sancions proposades ascendeix a 67.202 euros, dels quals l'import màxim de sanció a una empresa ha estat de 34.500 euros.Goven assegura que a partir de les diferents informacions que es van rebre entorn de possibles incompliments de la legislació quant a matèria laboral, Treball, la policia i Immigració han dut a terme tres campanyes d'actuacions, una a una obra inspeccionada l'agost del 2022, cinc obres inspeccionades el desembre del 2022 i quatre obres inspeccionades el febrer del 2023. D'aquesta manera i per poder afectar un control d'ofici acurat Govern preveu que en el pressupost del 2024 una dotació per ampliar la plantilla d'inspecció amb dos inspectors de treball.D'altra banda, l'Executiu ha respost que les denúncies no poden ser anònimes, ja que el procediment sancionador es pot iniciar d'ofici o pot ser conseqüència d'una denúncia i l'article 5.2 del Reglament regulador del procediment sancionador estableix que aquesta denúncia "ha d'expressar sempre la identitat de la persona o les persones que la formulen, la descripció dels fets que podrien ser constitutius d'infracció i, quan sigui possible, la data dels fets i la identitat de les persones presumptament responsables. Si la persona denunciant ho demana, se l'ha d'informar de la iniciació de l'expedient, però no és mai part en l'expedient sancionador".