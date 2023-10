Somveïns vol presentar-se a totes les parròquies

Actualitzada 10/10/2023 a les 21:29

Somveïns d'Andorra, definida com una plataforma ciutadana s'ha presentat avui al Centre Cultural La Llacuna amb una sala plena. L'acte ha acollit a veïns de totes les parròquies i representants de Concòrdia, PS, Liberals, participa i Acció. El seu principal impulsor és Xavier Surana que ha destacat que la formació té la voluntat de presentar-se a totes les parròquies com a nou partit polític. Durant la reunió els participants han centrat les seves intervencions amb diversos temes socials, com la problemàtica de l'habitatge, la pèrdua de qualitat de vida o la mobilitat.