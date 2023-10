Projecte per impulsar orquestres a les escoles

Actualitzada 10/10/2023 a les 13:15

El comú d'Andorra la Vella a través de l'Institut de Música, ha posat en marxa el nou projecte participatiu amb els infants i joves. El projecte 'Com Sona!', tracta d'una iniciativa que serveix per acostar la música als escolars i que es basa en el concepte d'orquestres comunitàries. D'aquesta manera, s'estan oferint activitats d'orquestra dins l'horari escolar per infants de 8 i 9 anys tant instruments de vent com instruments de corda i activitats a una cinquantena d'alumnes del Col·legi Sant Ermengol i a 30 infants de les escoles andorrana i francesa de Canillo. Alhora, també es duen a terme a les escoles bressol Conxita Mora Jordana i de Santa Coloma i al Servei mental del SAAS.Les orquestres comunitàries les estan portant a terme amb professorat de La Llacuna i s'ofereixen classes de corda, violí, viola, violoncel, contrabaix, clarinet, saxòfon, trompeta, trombó i bombardí. En cas de les escoles de Canillo, el projecte es porta a terme conjuntament amb el comú de Canillo i amb l'Associació Agrupació Cultural Canillenca.Pel que fa a les activitats a les escoles bressol, els infants gaudeixen de quatre sessions de música mensuals a les aules, on es fan classes d'estimulació i sensibilització a treves de la música amb el professorat de l'Institut de Música. En el cas del projecte conjunt amb el Servei de Salut mental del SAAS, es fa una sessió setmanal de musicoteràpia a La Llacuna.