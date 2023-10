Més de 40 obres es presenten a la 'Nit Literària'

L'hotel Roc Blanc, a Escaldes-Engordany, on es celebraran els premis

Actualitzada 10/10/2023 a les 11:35

El Cercle de les Arts i de les Lletres organitza el proper 23 de novembre a l'Hotel Roc Blanc, d'Escaldes-Engordany el lliurament de premis de la 'Nit literària andorrana'. L'entitat ha rebut més de 40 obres que atribueix a l'acumulació de treballs elaborats durant la pandèmia i qualifica de normalitzada la participació d'enguany.Les obres opten a diversos guardons. Una obra es presenta al premi d'Investigació històrica, dotat pel consell Genera amb 10.000 euros. Onze treballs competeixen pel premi Fiter i Rossell de novel·la, dotat pel ministeri de Cultura, també de 10.000 euros.D'altra banda, dues obres s'han presentat al premi Manel Cerqueda Escaler de novel·la curta, dotat per Andbank amb 6.800 euros. Alhora, set poemaris opten al premi Grandalla, dotat per Crèdit Andorrà amb 3.500 euros. Cinc treballs opten al premi Sant Carles Borromeu de contes i narracions que MoraBanc recompensa amb 4.500 euros.Al premi de teatre s'han rebut cinc obres amb 3.500 euros per Crèdit Andorrà i cinc obres més que s'han presentat al premi Juli Verne de ciència-ficció, el qual recompensa amb 2.000 euros el Grup Maestre. De la mateixa manera el comú d'Andorra la Vella ha dotat amb 3.000 euros el premi als assajos literaris del qual se n'han presentat tres. I pels que fa als Laurèdia de periodisme, s'han presentat un en la modalitat impresa i l'altre de comunicació audiovisual dotats en 1.250 euros pel comú de Sant Julià.