La mostra de productes agrícoles i artesans se celebrarà pel pont del Pilar

Actualitzada 10/10/2023 a les 20:09

L'onzena mostra de productes agrícoles i artesans d'Andorra se celebra aquest dijous al Centre Comercial l'Illa Carlemany. La iniciativa pretén donar conèixer els productes alimentaris que es produeixen a les explotacions agràries i apícoles del país, així com petits productors artesanals.La mostra estarà oberta des del dijous fins al dissabte des de les 11 hores fins a les 21 hores. L'activitat és dirigida als turistes que visiten el Principat amb motiu de la festivitat espanyola del pont del Pilar. Alhora, però també és una ocasió perquè residents descobreixin o s'aprovisionin de productes autòctons disponibles en algunes botigues o en córners especialitzats.Aquest any hi ha representades a la mostra les cerveses artesanes Alpha, la xocolata de Xocland, els cosmètics de Posicons de Lluna Nova, els dolços de Pastisseria Estopiñán, l'hideromel d'Asgard i la naturopatia de l'Ànima del Bosc, a més del 'food truck' de Lluís Dejuan, aparcat a l'entrada del centre comercial a l'avinguda de Carlemany.