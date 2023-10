La CASS ha pagat 5,5 milions en visites no presencials des del 2021

Actualitzada 10/10/2023 a les 18:33

El Consell General ha fet públic avui la resposta de Govern entorn de les preguntes relatives a les visites no presencials formulades per la presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela el passat 28 d'agost.En la primera pregunta demanava quin havia estat el nombre de visites no presencials durant els últims 3 anys. El 2021 es van fer 134.426 visites, el 2022 hi va haver un total de 83.041 visites i durant el que portem de 2023 hi ha hagut un total de 5.851 visites.D'altra banda, quan a visites presencials durant el 2021 hi va haver 343.948 visites, el 2022 n'hi va haver 358.447 visites i el que portem d'any n'hi ha hagut 205.251. També en la bateria de preguntes es demanava la quantitat de visites no presencials i no facturables des del 2021, en total n'hi ha hagut 51.655 visites.En total els imports facturats en conceptes de visites no presencials van ascendir el 2021 a 3.380.880,8 euros, el 2022 a 2.114.658,4 i el que portem de 2023 han estat 153.744,8. En total ascendeix a 5.649.284.D'altra banda, Govern ha donat resposta a les preguntes relatives a la contractació de professionals sanitaris per compte propi pel SAAS formulades per Vela el passat 26 de juliol. En la demanda es requeria el nombre de metges liberals contractats pel SAAS en els darrers cinc anys. Govern ha fet públic que durant el 2019 es va contractar un otorrinolaringòleg, durant el 2020 es va contractar un cardiòleg, un uròleg i un neurocirurgià, el 2021 es va contractar un oftalmòleg, un metge de medicina interna, un angiòleg, un ginecòleg i obstetrícia i un cirurgià ortopèdic i traumatòleg. Durant el 2022 no es va contractar a ningú i al 2023 es va contractar un neuròleg i un ginecòleg obstetrícia. En total durant els últims cinc anys s'ha contractat a 11 professionals mèdics per compte propi pel SAAS.L'executiu respon que les tasques que han d'efectuar són les pròpies a la seva activitat i tenen funcions i responsabilitats que es regulen a través d'un contracte definit amb el SAAS i el professional. La forma per contractar a un nou facultatiu es fa mitjançant un edicte públic per donar-hi cobertura. I la retribució anual que reben és variable depenent de les funcions dels actes que efectuen.