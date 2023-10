L’oposició i l’USdA aplaudeixen l’any de pausa, però demanen altres mesures per pal·liar la falta de pisos a preu assequible

Coincidència a l’hora de mantenir la congelació dels lloguers l’any que ve i discrepàncies en el moment i la falta d’actuacions complementàries. A grans trets, aquest seria el resum de les reaccions a l’esborrany de llei que la ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, presenta aquesta setmana als grups i diversos col·lectius, que fixa que la descongelació dels lloguers no serà efectiva fins al 2025, com va informar ahir el Diari. Còncordia, el PS, Andorra Endavant i l’USdA feliciten la ministra per aquest gir quant a l’entrada en vigor. Els partits de l’oposició i l’USdA consideren que no es donen les