L'FMI preveu un 2,1% de creixement del PIB aquest any

Actualitzada 10/10/2023 a les 12:35

El Fons Monetari Internacional (FMI) estima que l'economia andorrana creixerà aquest any i tindrà una ralentització durant el 2024. Les previsions de l'entitat són d'un increment del Producte Interior Brut (PIB) del 2,1% aquest exercici i d'un 1,5% per a l'any vinent, segons recull l'informe mundial de perspectives corresponent a l'octubre que situa Andorra en el grup d'altres economies avançades. La projecció del creixement mundial és d'una desaceleracció en passar del 3,5% del 2022 al 3% del 2023 i un 2,9% en 2024.Les previsions per a Andorra situen l'inflació a final d'any en un 5,2%, l'índex del setembre ha estat del 6,1%, i per al 2024 l'encariment de preus es moderarà i serà d'un 3,5%, segons els pronòstics de l'entitat. La projecció per al 2028 és molt més baixa amb un IPC d'un 1,7%.L'FMI indica que la recuperació de l'economia mundial "és encara lenta" després dels efectes de la pandèmia i de la guerra d'Ucraïna. I assenyala que s'ha de preveure que "l'efecte de l'enduriment de les polítiques per reduir la inflacció refredin l'activitat econòmica". Les projeccions d'evolució per a Espanya són d'una pujada del PIB del 2,5% aquest any i de l'1,7% per al 2024, i en el cas de França les perspectives són més moderades amb un increment de l'1% enguany i de l'1,3% per al proper any. Al veí del sud es preveu que l'IPC acabi l'any en un 3,5% i a França serà d'un 5,6%.