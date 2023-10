L'Associació de Familiars per la Salut Mental reclama més recursos d'atenció

Reivindica campanyes contra l’estigma, ajuts “dignes” i serveis sociosanitaris al Principat

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) reivindica avui, Dia mundial de la salut mental, La salut mental, un dret humà universal. El Principat s’hi suma amb diferents actes, com ara la jornada organitzada pel Col·legi de Psicòlegs, i l’Associació de Familiars per la Salut Mental fa públic un manifest per reclamar més recursos que garanteixin “el dret a una atenció disponible, accessible, digna i de qualitat”. L’entitat destaca la professionalitat de l’equip del servei de salut mental de l’hospital, però lamenta que “sovint resulta insuficient. Per què si no donen visita a mesos vista?”. “Sabem que els professionals fan el