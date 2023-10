El 'Garage sale solidari' recapta 6.000 euros

Actualitzada 10/10/2023 a les 12:49

El mercat de segona mà pop-up, 'Garage Sale Solidari' celebrats els passats 4 i 5 d'octubre on es podia comprar roba i diversos articles, va recaptar 6.305,50 euros. Un centenar de persones van passar per l'espai a la planta baixa de l'Hotel Delfos By Daguisa Hotels a Escaldes-Engordany per posar el seu granet de sorra.Tots els articles provenien de donacions i el benefici extret de les vendes es destinarà a un projecte 'Afganistan' on Unicef col·labora des de 2022 establint classes d'educació basades en la comunitat i proporciona subministraments d'aprenentatge i la formació de professors.