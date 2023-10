Campanya arqueològica sobre l'ocupació a les muntanyes d'Ordino

Actualitzada 10/10/2023 a les 15:41

El Govern, el comú d'Ordino i la Universitat Autònoma de Barcelona han iniciat aquesta setmana una nova campanya arqueològica sobre l'ocupació humana a l'alta i mitja muntanya a la parròquia d'Ordino. El conveni es va renovar el 2022 per cinc anys més, té com a objectiu donar continuïtat a la iniciativa de la recerca històrica i arqueològica engegada l'any 2014 entre el Departament de Patrimoni Cultural i el comú d'Ordino i que en 2016 es va començar a comptar amb la participació de la UAB.El treball de camp durarà fins al 15 d'octubre i té com a objectiu, documentar amb fotogrametria diversos jaciments identificats en campanyes anteriors a la zona del Comís Vell, per proposar futures accions de comprensió i valorització dels béns esmentats. I també dur a terme la prospecció arqueològica i l'inventari patrimonial a la vall de Cebollera que és on es troben els parts subalpins.El programa és dirigit pel doctor en prehistòria Ermengol Gassiot, del grup d'arqueologia d'alta muntanya (GAAM) del Departament de prehistòria de la UAB i David Garcia del GAAM i del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC. L'equip està format per quatre arqueòlegs del GAAM i quatre estudiants del grau d'arqueologia de la UAB.