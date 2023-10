Actualitzada 10/10/2023 a les 18:46

La delegació andorrana ha celebrat avui a Brussel·les amb la Comissió Europea la vuitena ronda de negociació per a l'acord d'associació amb la Unió Europea en la qual s'ha "avançat en els detalls de la redacció de l'adaptació en matèria de lliure circulació de treballadors, que manté un sistema de quotes i un procediment de verificació d'antecedents penals, entre d'altres", segons explica el Govern en un comunicat. Andorra ha reiterat a més la petició de "seguir sotmetent a autorització la prestació de serveis per part dels professionals liberals europeus a Andorra", indica l'executiu.El Govern exposa que aquesta qüestió serà tractada "al més alt nivell polític" entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el vicepresident executiu de la Comissió, Maros Sefcovic, el 25 d'octubre. La reunió també inclourà altres "dossiers més sensibles" també abordats avui com el reconeixement de les qualificacions professionals, la prestació de serveis i el dret d'establiment.La trobada ha comptat per primera vegada amb la participació dels ex-caps de Govern Jaume Bartumeu i Toni Martí com a observadors designats pel Pacte d'Estat. Els debats bilaterals d'avui han servit per avançar "en les converses de 9 dels 25 annexos que conté l'acord, 3 dels quals han quedat totalment tancats", destaca l'executiu. Els capítols que s'han tancat són el XII de lliure circulació de capitals que el Govern assenyala que "no presenta dificultats majors per Andorra" perquè bona part de la normativa que s'hi inclou ja forma part de l'ordenament jurídic andorrà per l'Acord Monetari, "i en la resta d'actes, les demandes d'Andorra han estat acceptades", afirma el Govern sense especificar el contingut.L'executiu recalca que els annexos de comerç i seguretat alimentària, veterinària i política fitosanitària també han quedat tancats "després d'anys de negociació". I també s'ha tractat la normativa europea en matèria de drets de les societats, que permetrà l'accés d'Andorra al Registre de Comerç Europeu (BRIS), que es remarca és una eina que connecta digitalment els registres mercantils europeus, "aportant seguretat jurídica i eficiència a les empreses".Les negociacions de l'acord d'associació continuen demà en format plurilateral amb San Marino per tractar aspectes pendents com el protocol sobre serveis financers, explica el Govern.