Tallers preventius sobre salut al programa 'Envelliment saludable'

Actualitzada 09/10/2023 a les 12:15

Creand Fundació continua la formació a L'espai, el centre social d'activitats i formació per a persones més grans de 60 anys. Durant el mes d'octubre la Fundació ha programat dos tallers preventius sobre salut que s'oferiran tant de manera presencial com en línia.La primera de les formacions té com a eix central l'alimentació i tractarà sobre com fer patés vegetals. L'activitat tindrà lloc el dilluns 16 a les 16 hores.El segons dels tallers porta com a títol 'La solitud en la vellesa' i pretén abordar l'impacte que la solitud que va més enllà de sentir-se sol, té en la percepció de la vida de les persones grans i en les seves relacions, l'autoestima i la qualitat de vida. Es donaran recursos i eines per fer-hi front. Aquest serà el dilluns 23 a les 16 hores.Completa l'oferta d'activitats dues sortides al Museu Carmen Thyssen Andorra. Dos tallers creatius amb motiu de l'exposició temporal 'KRHÔMA. L'univers emocional dels colors": l'expressionisme de Kandinski, el 10 d'octubre a les 11 hores; i la màgia dels colors complementaris el 17 d'octubre a les 16 hores.La Fundació ofereix un ampli ventall d'activitats en el marc del programa 'Envelliment saludable' que complementa amb diverses propostes a través de la plataforma de la formació virtual de L'Espai. Les places a les activitats presencials són limitades i s'adjudiquen per ordre d'inscripció. Aquestes iniciatives tenen lloc a L'espai, el centre social d'activitats i formació de Creand Fundació, situat a Escaldes-Engordany (c/ Josep Viladomat, 17, 1r).