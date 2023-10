Suplanten la imatge del Diari en una inversió amb bitcoins

Actualitzada 09/10/2023 a les 15:49

La imatge del Diari d'Andorra està sent utilitzada per una suposada plataforma d'inversió en criptomonedes per explicar el bon funcionament del negoci que proposen. Els autors de la publicitat han falsificat una notícia que circula per les xarxes socials fent servir la capçalera i el format d'una informació fent veure que el Diari ha publicat un reportatge on Maverick Viñales destaca els beneficis que li ha reportat l'operació amb bitcoins. El pilot afirma en la notícia manipulada que se li atribueix al Diari i que està escrita en castellà que "con la ayuda de esta plataforma, en tan solo 3 meses, gané más de lo que hice en 10 años de mi carrera en carreras de motocicletas".Des del Diari els advertim que es tracta d'una suplantació de la imatge i una falsificació de continguts absolutament aliena al nostre rotatiu. El Diari no té cap vinculació amb aquesta plataforma, ni s'ha fet ressò de cap inversió en criptomonedes, ni ha fet cap informació amb aquests continguts. L'accés a la notícia es fa des d'un web que no és el del Diari.La suposada empresa fraudulenta es publicita com Bitcoin Quantum i promociona una inversió de 250 dòlars per rebre 1.500 dòlars de guanys cada setmana ingressats a la targeta. La plataforma assegura que s'obté "un futur segur en 15 minuts" i especifica que es tracta d'una "innovadora aplicació impulsada per intel·ligència artificial".