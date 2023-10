Recerca d'un conductor que s'ha escapat d'un control

Actualitzada 09/10/2023 a les 18:27

La policia està durant el dia d'avui buscant un home que durant aquesta matinada ha fugit en un control. La recerca s'està focalitzant a la parròquia d'Encamp on hi ha diverses dotacions i fins i tot gossos endiastrats que han detectat estupefaents. Fonts properes a la policia han explicat avui que no poden donar detalls perquè no han trobat el conductor, una persona que no ha de coincidir amb el propietari del vehicle.La recerca se centra a Encamp perquè és l'itinerari que ha seguit el conductor, i perquè a través de les càmeres viàries s'ha pogut seguir que el fugitiu s'ha dirigit a Encamp. A més els veïns han pogut veure aquest matí les patrulles a l'avinguda Joan Martí. Els policies han accedit a l'interior d'un edifici; tanmateix, a hores d'ara no ha estat localitzar el fugitiu i tot apunta que darrere hi ha un afer relacionat amb les drogues.