Naturland amplia els dies d'obertura pel pont del Pilar

Actualitzada 09/10/2023 a les 13:45

Naturland obrirà del 12 al 15 d'octubre coincidint amb el Pont del Pilar. L'oferta que s'oferirà serà la mateixa que s'ha donat per la temporada alta d'estiu, amb activitats a la cota 2.000 i la cota 1.600, el centre estarà a ple rendiment per donar resposta a la demanda dels visitants.De la mateixa manera, el 14 d'octubre també s'acollirà la quarta edició de les jornades Micològiques 'Bosc i Muntanya', amb la col·laboració d'Andorra Recerca i Innovació. Durant la sortida els assistents aprendran a diferenciar els grups de bolets tòxics, dels comestibles, així com descobrir el paper dels fongs en la biodiversitat dels nostres ecosistemes.El guia d’Andorra Recerca i Innovació, explicarà els trets diferenciadors de la tardor i el seu impacte en el paisatge i en el comportament tant de les diverses espècies vegetals, com de la fauna autòctona. Les inscripcions es poden formalitzar a través de la web www.naturland.ad o per correu electrònic, a booking@naturland.ad.