Les matriculacions baixen un 15% aquest any

Actualitzada 09/10/2023 a les 10:15

Els concessionaris han tornat a registrar un mes de caiguda del negoci i continuen acumulant una baixada de les vendes durant l'any. La reducció de les matriculacions ha estat del 20,3% durant el setembre en comparació amb el mateix període del 2022, en passar de 360 a 287 operacions, i l'acumulat des del gener suma 3.019 matriculacions que representen un 15% menys que en el mateix període de l'any passat, segons publica Estadística aquest matí.L'informe indica que durant el setembre es van matricular 173 turismes, un 27,9% per sota dels 240 de l'any anterior, hi ha hagut les mateixes operacions de motocicletes i ciclomotors, amb 82 unitats, i un 10% de baixada de camions i camionetes, que passen de 30 a 27. El descens més notable es registra en el grup anomenat altres amb un 37,5%. Pel tipus de carburant, s'han reduït un 28,3% les vendes de vehicles de gasoil, un 23% les dels de gasolina, els elèctrics no han variat amb 11 unitats, i els híbrids de gasolina endollables registren l'únic ascens amb un 6,3% per sobre que es concreta en un vehicle més que fa un any.L'evolució dels primers nou mesos de l'any acumula una caiguda de 536 turismes, un 16,9% menys que el 2022; de 93 motocicletes i ciclomotors, amb un 9,1% per sota; els camions i camionetes augmenten de 318 a 414 matriculacions, un 30,2% de pujada; i el grup d'altres baixa un 20%. En el conjunt de l'any la venda de vehicles elèctrics ha caigut més de la meitat, ja que les 107 unitats del 2023 respresenten un 52,9% menys que les 227 dels primers nou mesos del 2022. En l'altre extrem apareixen les matriculacions de vehicles híbrids de gasoil endollables que s'han incrementat d'una a una dotzena d'operacions. També han augmentat els híbrids de gasoil no endollables, amb un 17,3% de variació de 81 a 95, i el mateix tipus però de gasolina, que creixen de 325 a 339.