El professor Benjamin Moll guanya el premi Calvó Armengol

Actualitzada 09/10/2023 a les 11:29

L'economista alemany Benjamin Moll és el guanyador del VIII Premi Internacional Calvó Armengol segons han decidit el Govern i la Barcelona School of Economics (BSE). El premiat és professor d'economia de la London School of Economics amb Political Science i abans ho havia estat a la Universitat de Princeton, segons indica el Govern en un comunicat.Moll ha estat escollit per "les seves innovadores contribucions al paper de l'heterogeneïtat, sigui en relació amb els individus o bé amb les limitacions que enfronten", informa l'executiu, especificant que es tracta d'un macroeconomista que investiga "la comprensió de les desigualtats dins i entre els països". Els estudis que ha fet pretenen determinar "per què alguns països són més pobres que altres" i també "com impacten les enormes disparitats entre ingressos i riquesa en la macroeconomia i la política macroeconòmica". El jurat assenyala que la feina del professor destaca pel seu rigor analític i la seva rellevància política.El premi es lliurarà l'11 de juny en una cerimònia al Centre de Congressos d'Andorra la Vella.