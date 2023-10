Molné insisteix en mitigar la manca de personal a la presó

Actualitzada 09/10/2023 a les 16:37

Interior convoca vuit noves places d’agent penitenciari i la setmana que ve en seran dues més. Així ho ha anunciat el cap de Govern, Xavier Espot, durant l’acte en commemoració a la festivitat de la Mare de Déu del Remei, patrona del departament d’Institucions Penitenciàries. La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha afirmat que “és un primer pas” per mitigar la manca de personal. Ha admès que hi ha obstacles per atreure nous professionals i retenir-los, sobretot, de cara a les retribucions i ha assegurat que la voluntat és revisar els salaris, un treball que no ha especificat quan comencarà. Els sindicats penitenciaris han adreçat als mitjans recentment una carta per reclamar públicament una revisió de les condicions laborals i retribucions i la ministra ha declarat que l’ha deixada “sorpresa”, ja que manté que “encara no m’han vingut a veure”, tot i tenir una reunió pactada d’aquí a “un parell o tres setmanes”.La jornada de celebració ha tingut lloc al Centre de Congressos de la capital, on s'ha aprofitat per distingir diversos agents per la trajectòria al departament, alhora que s’han lliurat diverses medalles a institucions en reconeixement a la col·laboració mantinguda amb el cos. L'acte ha estat precedit d’una missa a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella.Pel que fa a la recent integrada àrea al centre penitenciari de Salut Mental, el director del departament d’Institucions Penitenciàries, Miquel Àngel García, ha alertat d’un increment dels perfils joves dels interns, sobretot amb problemes lligats a les addiccions. Ha declarat que la voluntat és potenciar la vessant terapèutica, fet pel qual s’ha format als actuals professionals en aquest àmbit i així assegurar una millorar especialització del personal. Per la seva part, Molné ha assegurat que es mantenen els programes de prevenció d’addiccions per la reinserció dels reclusos.