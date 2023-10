Detingut un home per una agressió sexual en un cotxe

Actualitzada 09/10/2023 a les 18:31

La policia ha detingut aquest matí un home de 28 anys per una agressió sexual. Segons el cos els fets s'haurien produït durant una nit a finals d'agost a l'interior del vehicle on s'hauria comès un presumpte delicte contra la llibertat sexual. Gràcies a la denúncia de la víctima es va poder iniciar la investigació que ha permès identificar al presumpte agressor.D'altra banda, en les darreres hores la policia ha arrestat un home de 34 anys per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,41.