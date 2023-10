La sintonia amb el PS permet arribar a pactes que evitin la dispersió de vots en favor de demòcrates o Unió Laurediana

Les eleccions són a la cantonada i tots els partits s’afanyen a buscar els candidats i presentar les màximes llistes possibles. Còncordia, segons fonts de la formació que lidera Cerni Escalé, està treballant per tancar tres candidatures parroquials i una quarta que té menys possibilitats de veure la llum. Aquesta cita amb les urnes ha de permetre a Concòrdia consolidar-se com a segona força política del país, després dels resultats excepcionals que va sumar a les passades eleccions generals, quan va superar l’aliança d’esquerres entre PS i Progressistes, que van encaixar uns mals resultats. Lògicament, la nova formació no pot estar absent

#2 Carles

(09/10/23 07:02)



#1 Escaldenc

(09/10/23 06:31)