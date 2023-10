Andorra i Àustria inicien la negociació d'un conveni per evitar la doble imposició

Actualitzada 09/10/2023 a les 18:01

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, s'ha reunit avui amb el secretari general del Ministeri Federal per Afers Europeus i Internacionals d'Àustria, Nikolaus Marshchik. Entre els temes tractats, s'ha acordat començar la negociació d'un conveni de no doble imposició amb l'objectiu de facilitar la inversió i l'intercanvi econòmic entre els dos països sense que hi hagi un gravamen fiscal.Andorra, actualment té un total de 14 convenis signats per a l'eliminació de la doble imposició i la prevenció de l'evasió i l'elusió fiscal amb Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino, Hongria, República Txeca, Croàcia, Mònaco i Islàndia. A més, hi ha tres convenis rubricats, pendents de signatura amb Països Baixos, Corea del sud i Bèlgica.Tor també ha pogut apropar al secretari general l’estat actual de les negociacions amb la Unió Europea per a l’assoliment d’un Acord d’associació i la importància per Andorra d’assolir un bon acord.En aquesta primera jornada de treball a la capital austríaca, la ministra Tor ha donat una conferència sobre la política exterior d’Andorra a l’Acadèmia Diplomàtica de Viena.La ministra ha assistit també aquest dilluns a la inauguració de l'exposició itinerant 'Andorra en una ullada'. La mostra fotogràfica és organitzada pel Govern i arriba a Viena, concretament a la galeria de fotografia OstLicht.