“Si el iogurt caduca al cap de dos dies, no el compro. Si caduca al cap de tres, tampoc. Miro que sigui una setmana, mínim”. Així ho va explicar un comprador en un supermercat quan remenava entre els làctics. “És més important que mai”, “caldria conscienciar més” o “hem de frenar-la” són algunes de les respostes dels treballadors del voltant. Davant d’aquest problema, el Govern va impulsar el Dia contra el malbaratament alimentari, que se celebra el 29 de setembre. I si ho és cada dia l’any? La gran majoria dels clients no volen, o no volem, comprar un aliment a