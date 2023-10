Mor el salesià Joan de Tejada, impulsor de l'atletisme andorrà

Actualitzada 08/10/2023 a les 11:21

Dol en l'àmbit educatiu del Sant Ermengol i al món de l'atletisme per la defunció de qui fou Joan de Tejada i Arnau, salesià i fundador del Club Atletisme Valls d'Andorra. De Tejada va morir ahir al matí a l'hospital Clínic de Barcelona als 77 anys, després de 59 anys com a salesià i 46 de sacerdot. La seva estada al Principat va ser primer entre el 1968 i el 1970, i més tard entre el 1989 i el 1994, i el 1999 i el 2008.De Tejada havia estat docent al Sant Ermengol, centre educatiu que s'ha unit a les mostres de condol, destacant-lo com "una persona molt vinculada amb l'esport andorrà". També des de la Federació d'Atletisme l'han recordat com "un dels grans impulsor de l'atletisme a Andorra els anys vuitanta", sent el fundador del Club Atletisme Valls d'Andorra. "Sempre el recordarem per la seva energia i entusiasme", citen a les xarxes socials. Una visió compartida també pels salesians, que afegeixen que era "amant de l'esport i entrenador nacional", havent participat a les Olimpíades de Barcelona en el servei sacerdotal.El funeral tindrà lloc demà a les 11 hores a l'església de Salesians Rocafort de Barcelona.