Els facultatius de capçalera n’han fet unes 4.000 el primer semestre, quan l’any passat havien fregat les 33.700

La facturació de visites no presencials ha experimentat una clara davallada aquest any després que s’implantés un nou sistema que obliga a fer-les usant una videotrucada que els metges activen a través de la història clínica compartida. Un sistema que els professionals rebutgen perquè és poc operatiu. El resultat és que, si l’any passat durant el primer semestre de l’any els metges generalistes en van fer 33.665 i 87.329 de presencials, des del gener al juny d’aquest any han estat 3.976 per 112.487. Un percentatge de consultes a distància que frega només el 3,5% del total. El que els facultatius argumenten