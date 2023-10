La policia deté un home acusat de violar la parella

Actualitzada 08/10/2023 a les 10:48

Els agents de la policia van arrestar divendres a la tarda un home no resident de 36 anys acusat d'un delicte contra la llibertat sexual per violació. El balanç de detencions concreta que la dona, amb la qual el presumpte agressor mantenia una relació sentimental des de feia pocs mesos, va requerir la presència de la policia divendres a la tarda al seu domicili. Els agents van activar el codi lila i van trobar a l'home menys d'una hora després a Andorra la Vella, ja que ja no era al pis des d'on va trucar la víctima quan va arribar la patrulla.