L'A defensa sancionar si no s'usa el català

Rico demana rigor a l’Administració perquè els funcionaris parlin en la llengua oficial

Liberals d’Andorra (L’A) veu posititiu el projecte de llei de la llengua oficial que és en tràmit parlamentari, ja que “el català és al nostre país una llengua minoritària i amenaçada, i qualsevol acció que s’apliqui per donar-hi suport ens sembla bé”. La presidenta del partit, Cristina Rico, considera, però, “que no es pot governar un país a dues velocitats, obligant-hi alguns mentre que altres en són una excepció”, en referència al fet que, de moment, només les persones que renovin l’autorització de residència i treball hauran d’acreditar un cert nivell de català. Per a Rico, a més, s’hauria de posar

#1 Jacky

(08/10/23 06:59)