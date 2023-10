Actualitzada 08/10/2023 a les 06:20

Un error a Google Maps pot causar que es faci més volta del compte per entrar a Andorra. Un ciutadà va denunciar ahir a través de X d’un fals tall de circulació a la C-14, entre Coll de Nargó i Oliana, que redirigia els vehicles per vies secundàries. El servei català de trànsit va assegurar que no hi constava cap tall.