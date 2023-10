Els bombers es mobilitzen per apagar una jardinera

Actualitzada 08/10/2023 a les 19:09

Els bombers s'han mobilitzat aquesta tarda per apagar un petit incendi en una jardinera. El cos d'extinció ha estat alertat a les 17.20 hores i tres dotacions dels bombers amb vuit efectius s'han desplaçat fins al lloc dels fets, un àtic ubicat a l'avinguda Santa Coloma número 85, segons concreta el cap de guàrdia.D'altra banda, bombers i tècnics del departament de Medi Ambient s'han desplaçat aquest migdia a Aixovall per un vessament de gasoil a riu d'Os, concretament a la zona propera a la ITV. El cap de guàrdia informa que han rebut l'avís a les 12.30 hores per una forta olor d'hidrocarbur que provenia del riu. El cos d'extinció ha col·locat diverses barreres de contenció al riu per tal d'evitar que el gasoil s'escampés i a hores d'ara resten pendents, juntament amb els tècnics de Medi Ambient, de localitzar la fuita. En tot cas, el cap de guàrdia apunta que es tracta d'un vessament de "poca importància".