El transport públic de Catalunya a la Seu serà un 78% més barat

El Departament de Territori integrarà els desplaçaments en transport públic de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran a Lleida dins del sistema tarifari de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida (ATM) a partir del gener de 2024. Es tracta d’un nou sistema tarifari que permetrà estalvis de fins al 78% en el preu d’alguns desplaçaments per un total de 434.000 habitants. Suposarà la creació de la zona 3, que estarà formada per les comarques del Pallars Jussà i l’Alt Urgell, i de la zona 4, que estarà formada per l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l’Aran i la Cerdanya. Entre d’altres trajectes, el de Puigcerdà amb la Seu el bitllet senzill costa 7,05 euros i amb la T10 passarà a valdre 1,55 euros. El de Lleida amb la Seu d’Urgell té un cost de 19,60 euros amb bitllet senzill, i amb la T-10 passarà a valdre 5 euros, una rebaixa del 74%.