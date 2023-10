Dos arrestats per forçar la barrera de dos aparcaments

Actualitzada 08/10/2023 a les 10:27

Dos homes van ser detinguts divendres i la matinada de dissabte per forçar la barrera de dos aparcaments d'Andorra la Vella. La primera detenció va ser la d'un jove no resident de 21 anys, controlat al Pas de la Casa després que el dia anterior forcés la barrera de l'aparcament d'un centre comercial de la capital per sortit amb el seu vehicle. El valor dels danys que l'home hauria causat a la barrera superen els 800 euros, segons indica el cos policial al balanç de detencions. Tanmateix, la policia va arrestar la matinada de dissabte a un segon home, de 32 anys i no resident, per forçar i causar danys en la barrera de sortida d'un altre aparcament d'Andorra la Vella. En el moment de la detenció l'home conduïa sota els efectes de l'alcohol, concretament amb una taxa d'1,85 g/l de sang. Els danys a la barrera estan valorats en més de 1.000 euros.