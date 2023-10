Detingut un home que cometia furts amb diferents identitats

Actualitzada 08/10/2023 a les 10:11

La policia va detenir divendres al migdia un home de 61 anys no resident al país del qual n'estaven molt pendents pels diversos robatoris que havia comès anteriorment al Principat i a altres territoris europeus sota diferents identitats i nacionalitats.El motiu de l'arrest va ser la identificació amb documentació falsa. Tot i això, el balanç de detencions indica que se'l va localitzar als voltants d'un centre comercial de la capital per furtar mercaderia, després de controlar un altre home a l'interior de l'establiment robant videojocs. La policia informa que els dos implicats, que actuaven junts, ja havien comès un altre furt per un valor inferior a 600 euros dijous a la tarda.El detingut té antecedents per múltiples furts a Andorra i en altres territoris europeus, i actua sota diferents identitats i nacionalitats. Per aquest motiu, la policia assegura que l'arrestat ja constava al sistema policial, tot i que amb una altra identitat per accions similars comeses els anys 2021 i 2022. El cos "n'estava molt pendent", perquè afirma que sabien que solia venir al país i s'hi estava un o dos dies per cometre furts. En el moment de la detenció duia a sobre més de 3.500 euros en efectiu i un estri per treure alarmes dels productes.