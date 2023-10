Arresten un conductor fent ziga-zagues amb 1,6 d'alcoholèmia

Actualitzada 08/10/2023 a les 10:54

Un home de 26 anys no resident va ser arrestat la matinada del dissabte amb un positiu d'alcoholèmica d'1,62 g/l de sang. El conductor circulava fent ziga-zagues per l'interior del túnel del Pont Pla en sentit ascendent quan va ser enxampat per la policia. En el moment de voler aturar-lo a la rotonda del túnel dels Dos Valires, el conductor va fer cas omís dels senyals i va accelerar per saltar-se el control, segons afirma el cos en nota de premsa. Els agents van iniciar aleshores la persecució del vehicle, interceptant-lo a la carretera d'Anyós. L'home va ser detingut per ciruclar begut i per un delicte contra la funció pública.La policia ha arrestat en les darreres homes dos homes més de 49 i 52 anys per conducir amb taxes de 2,38 i 0,91 g/l de sang, respetivament.