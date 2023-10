Andorra distorsionada

Sovint els espanyols escolten i llegeixen notícies que afecten Andorra i que, tot i que tenen una part de cert, donen una imatge falsa de la realitat

Desconeixement, etiquetes anacròniques, i informació a mitges. Aquestes serien tres de les característiques que s’observen en la informació que es dona a l’estranger quan es tracta sobre Andorra i que aquests dies s’han intensificat arran d’algunes temàtiques d’especial interès per a mitjans forans. El català i els youtubers i la compra d’habitatges per part d’estrangers han omplert pàgines i hores d’informació. Malauradament, a mitges, perquè el que ha arribat al lector o oient no ha estat veraç, possiblement de forma interessada per l’impacte que suposa. No és d’estranyar. Sovint apareixen notícies en què encara es cataloga Andorra de paradís fiscal, fruit