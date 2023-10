La política recorda que el problema ve del salari complementari de l’exconseller

Carine Montaner va fer arribar ahir un vídeo als mitjans de comunicació per “fer memòria i explicar les coses com són” amb relació al cas Costa, després que dijous es conegués que l’exconseller liberal i expresident del grup parlamentari independent demana a Montaner 64.000 euros per, segons ell, haver renunciat al complement salarial que rebia per la condició de conseller amb dedicació exclusiva. La consellera d’Andorra Endavant cita en el vídeo que Ferran Costa cobrava 4.000 euros per ser president del grup parlamentari sense tenir dedicació exclusiva, “fins aquí cap problema”, diu Montaner, que indica que “el problema ve quan Costa