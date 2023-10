Recollida de firmes per defensar Montaner en el 'cas Costa'

Actualitzada 07/10/2023 a les 11:29

La demanda presentada per l'exconseller general i actual ambaixador Ferran Costa contra Carine Montaner per la filtració de salaris ha portat a una part de la ciutadania a iniciar una recollida de firmes a la plataforma 'Change.org'. La iniciativa, titulada 'Defensa de Carine Montaner, política processada per haver volgut transparència', acumula més d'una cinquantena de signatures des d'ahir i s'hi manifesten "raons fonamentals per a la transparència en els salaris públics".En aquest sentit, l'argumentació de la recollida de signatures es recolza en el fet que Montaner "no ha fet res més que la seva feina i lluita per intentar canviar el reglament del Consell General", i demana signatures per "la transparència en els sous dels nostres representants polítics".