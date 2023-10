El capitost de la xarxa que traficava amb gossos té propietats a Andorra

Actualitzada 07/10/2023 a les 06:26

El jutjat de Barcelona sospita que l’augment “considerable” de patrimoni del principal capitost de la xarxa que comercialitzava amb gossos i gats prové d’aquesta “activitat il·lícita”, ja que no coincideix amb allò declarat a Hisenda. Davant la possibilitat que el sospitós pugui fugir del país, ja que té propietats a Andorra i als Emirats Àrabs, amb un negoci de compravenda d’animals a Dubai, i tenint en compte que està condemnat per un jutjat de València per falsedat documental, estafa i maltractament animal continuat, la magistrada de Barcelona va ordenar el seu ingrés a la presó per l’“evident risc de fuga”, informa. Fa dues setmanes, una operació policial va acabar amb 18 detinguts per desmantellar una xarxa dedicada al comerç il·legal d’animals de companyia, a més d’estar acusats d’altres delictes, com maltractament animal, estafa, falsedat documental, intrusisme professional, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Va ser tancada una botiga d’Andorra la Vella.