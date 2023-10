Detingut un home per agredir la dona davant del fill

Els fets van tenir lloc durant la mitjanit de dimecres en un pis d'Andorra la Vella

La policia va detenir aquesta setmana un home com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per violència de gènere. L’arrestat, de 44 anys d’edat, va començar a trencar diversos objectes del domicili amb una actitud molt agressiva, va remarcar la policia en un comunicat de premsa difós ahir. Quan la dona va intentar calmar-lo, l’home va agredir-la davant el fill menor de la parella. Els fets van tenir lloc a Andorra la Vella durant la mitjanit de dimecres. D’altra banda, la matinada de divendres la policia va detenir el conductor d’una motocicleta per circular amb una