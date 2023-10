Arrenca la marxa 'Mou-te' amb 1.500 inscrits

Actualitzada 07/10/2023 a les 12:26

La tercera campanya nacional per l'activitat física ha posat avui punt i final amb uns 2.500 participants al llarg de les activitats que van començar el passat 28 de setembre, a la vegada que ha arrencat la marxa 'Mou-te per la teva salut', enguany amb unes 1.500 persones inscrites. Les set parròquies han donat el tret de sortida simultàniament a les 11 del matí, entre les quals Andorra la Vella ha reunit entre 250 i 300 participants. La marxa ha aconseguit una recaptació de 4.500 euros destinats íntegrament al projecte ‘Escolta el teu cor’ de l’Institut Andorrà de les Dones, que té com a objectiu impulsar una campanya per donar a conèixer els símptomes de l’atac de cor en les dones.El recorregut d'Andorra la Vella, que ha sigut circular i de tres quilòmetres de llargada, ha iniciat al Parc Central en sintonia amb el grup musical 'Mou-te' i ha seguit fins al pont de París. Ha traçat l'avinguda Meritxell fins a l'Estadi Nacional i ha tornat a tancar ruta al lloc de sortida. El secretari d'Estat d'Esports i Joventut, Alain Cabanes, ha celebrat la bona rebuda tant de la campanya com de la marxa final. "El que volem és enviar un missatge de que ens hem de moure per la salut, crec que s'ha passat un missatge molt clar", ha explicat.Cal recordar que la novetat de la campanya aquest any ha sigut incloure activitats inclusives i intergeneracionals a tot el país. Cabanes ho ha exemplificat amb el 'Flamenc terapèutic" de la Massana del dia 3 d'aquest mes. "Va reunir tant joves com gent gran", ha comentat.