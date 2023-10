Trobada entre empreses i entitats sense ànim de lucre a l'UdA

Actualitzada 06/10/2023 a les 12:21

La Universitat d'Andorra (UdA) ha organitzat aquest matí una jornada entre empreses i entitats sense ànim de lucre, una trobada que tenia com a finalitat compartir les col·laboracions existents entre el sector privat i el tercer sector i abordar-ne de noves, segons ha informat el centre educatiu en nota de premsa. La jornada, titulada 'Empreses i entitats no lucratives. Oportunitats en el nou marc fiscal', ha tingut lloc a la sala d'actes de la universitat i ha comptat amb el suport de Govern i Andtropia.L'acte també ha servit d'acte de presentació del programa de formació per al curs 2023-2024, 'Noves oportunitats fiscals per a la col·laboració amb entitats sense ànim de lucre', que se centrarà en les oportunitats i obligacions que la nova normativa introdueix. L'UdA també ha anunciat nous ajuts futurs per participar en projectes de cooperació internacional.